Нужно разносторонне обсуждать - Премьер-Министр РК о снижении пенсионного возраста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил, что вопрос по снижению пенсионного возраста казахстанцев изучается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас Министерство труда и социальной защиты населения специально изучает вопрос по снижению пенсионного возраста. С соответствующими представителями общественности проведено несколько встреч. Есть один вопрос, который нужно отметить: если люди будут раньше выходить на пенсию, то соответственно, ее размер будет низким. Поэтому, нужно и это учесть. Если обществом данный вопрос обсуждается, то нужно обсуждать и изучать разносторонне», - сказал Алихан Смаилов во время интервью телеканалу Qazaqstan.

По словам Премьер-Министра, на сегодня создана специальная рабочая группа по обсуждению вопроса относительно снижения пенсионного возраста. В результате обсуждения, как добавил Премьер-Министр, Минтруда предоставит соответствующую информацию.





Фото: primeminister.kz



