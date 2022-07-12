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    Нужно разносторонне обсуждать - Премьер-Министр РК о снижении пенсионного возраста

    12 Июля 2022, 21:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил, что вопрос по снижению пенсионного возраста казахстанцев изучается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас Министерство труда и социальной защиты населения специально изучает вопрос по снижению пенсионного возраста. С соответствующими представителями общественности проведено несколько встреч. Есть один вопрос, который нужно отметить: если люди будут раньше выходить на пенсию, то соответственно, ее размер будет низким. Поэтому, нужно и это учесть. Если обществом данный вопрос обсуждается, то нужно обсуждать и изучать разносторонне», - сказал Алихан Смаилов во время интервью телеканалу Qazaqstan.

    По словам Премьер-Министра, на сегодня создана специальная рабочая группа по обсуждению вопроса относительно снижения пенсионного возраста. В результате обсуждения, как добавил Премьер-Министр, Минтруда предоставит соответствующую информацию.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Общество Алихан Смаилов
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