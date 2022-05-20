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    Нужно распространить жилищные программы для молодежи на регионы - сенатор

    20 Мая 2022, 12:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране действуют программы «7-20-25», «5-10-15» и ряд других жилищных программ. Но у молодёжи нет доступа к жилью. Об этом на парламентских слушаниях на тему: «Новый Казахстан: молодежь и модернизация» заявил сенатор Нурторе Жусип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, молодые люди в меньшей степени способны оплатить первоначальный взнос. Во-вторых, процентная ставка очень высока. Почему бы не уменьшить её? Считаю, что программу молодёжного жилья в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте необходимо распространить на другие регионы», - сказал Нурторе Жусип.

    Также в своём выступлении Нурторе Жусип акцентировал внимание на культурно-нравственном воспитании молодежи. Он выразил надежду, что высказанные в ходе слушаний предложения и рекомендации Правительством будут взяты на работу.

    Ранее спикер Сената Маулен Ашимбав отметил недостаточность мер по обеспечению молодежи жильем.

    «В настоящий момент действует программа предоставления арендного жилья для работающей молодежи. В бюджете 2021 года на приобретение 3 тыс. арендных квартир в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент было выделено 21,6 млрд тенге. Есть другие соответствующие программы. Однако с учетом остроты жилищного вопроса всех этих мер пока недостаточно», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жилье Регионы Казахстана Молодежь
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