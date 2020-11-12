Нужно работать над усилением качества образования - Белла Газдиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Акмолинской области, кандидат филологических наук Белла Газдиева считает, что важно работать над усилением качества образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С удовольствием слушала выступление Елбасы Нурсултана Назарбаева. Вчера прозвучали важные слова о том, что нужно сохранять то, что у нас имеется, необходимо постараться не допускать провокаций. Нужно обладать светлым умом, стратегическим мышлением, чтобы приумножать то, что имеем», - отметила Белла Газдиева.

В своем выступлении Елбасы акцентировал внимание на усилении качества образования.

«Это абсолютно правильное замечание. Буквально недавно писала о том, что молодежь идет учиться и жить в зарубежные страны. Еще в 2014 году, когда я выступала на заседании Ассамблеи народа Казахстана перед Елбасы, в моем выступлении был этот месседж: нужно в приграничных областях усиливать образование и строить кампусы. Молодежь массово уезжает, потому что получает возможность бесплатно учиться в хорошем вузе. Вопрос усиления вузов, особенно в приграничных областях, - вопрос национальной безопасности, стратегический вопрос. Нам давно нужно было задумываться об усилении качества образования», - сказала директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Акмолинской области.

Белла Газдиева отметила, по оценкам экспертам, к 2050 году картина мира изменится. На первое место по количеству населения выйдут Индия, Индонезия, Бангладеш. В то время предполагается, что Россия потеряет численность - около 30 млн человек.

«Уже сегодня российские чиновники об этом задумываются. Работа идет, привлекают таланты, понимают, что иначе их ждет демографическая катастрофа. Перед входом в один из университетов Южной Африки на плакате написано: «Если хочешь уничтожить государство, уничтожь его систему образования». Вопросы образования – ключевые, стратегические вопросы. Поэтому отрадно, что Елбасы заострил на этом внимание. Должна быть специальная программа по развитию вузов в приграничных областях, чтобы они были точкой роста и развития региона. Для этого вузам нужно помочь, усилить его материальную базу. В этом направлении правильная политика ведется по сокращению вузов. Зачем нам столько вузов, у которых слабая материальная база? Лучше пусть будет их мало, но будет мощное финансирование и материальная база. Тогда молодежь останется здесь обучаться. В нашей стране очень много талантливых людей. Если взять культуру, Димаш Кудайберген весь мир завоевал. По научному направлению столько нашей молодежи работает за рубежом. Важно продумать программу и работать над усилением качества образования», - заключила Белла Гадзиева.