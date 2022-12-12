Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Нужно провести анализ состава заместителей министров и акимов – Президент РК

    12 Декабря 2022, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости проанализировать качественный состав заместителей первых руководителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо проанализировать качественный состав заместителей первых руководителей, ведь в большинстве случаев именно от их работы зависит развитие отраслей и регионов. Вице-министрами и заместителями акимов должны быть реальные профессионалы с высоким управленческим потенциалом, развитыми коммуникативными навыками и эмоциональным интеллектом. На этих позициях должны работать люди, способные принимать решения и готовые отвечать за них», - сказал Глава государства во время расширенного заседания Правительства РК.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что строительство справедливого и динамично развивающегося государства предполагает и выстраивание новой кадровой политики. Предстоящие преобразования зависят от качества человеческого капитала. Новая кадровая политика должна базироваться на принципах меритократии и профессионализма. На основе этих принципов назначаются первые руководители.

    Ранее Президент дал поручения по повышению эффективности работы органов исполнительной власти.

    Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Правительство РК Токаев Касым-Жомарт Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
    Новости по теме
    Новости по теме
    Импорт товаров останется на высоком уровне в 2023 году – Нацбанк РК
    Масштабные кадровые перестановки ожидаются в Казахстане в 2023 году
    Чувствую только большую ответственность – Алтай Кульгинов о своем назначении
    Государство должно решать системные проблемы - Касым-Жомарт Токаев
    Популярное
    1 Тонну огурцов в день собирает предприниматель из Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
    3 Тяжеловес из Казахстана нокаутом в первом раунде дебютировал в профи
    4 Жанкош Тураров нокаутировал испанца в Алматы и завоевал титул IBO
    5 Многоквартирный дом остался без тепла в Астане
    Новости партнеров