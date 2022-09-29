Нужно прийти к цивилизованному налогообложению майнинга – Минцифры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В сфере майнинга нужно применять стандартные виды налогообложения. Об этом сообщил первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев в ходе презентации проекта Закона «О цифровых активах Республики Казахстан» на заседании комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы понимаем, что закон не может быть сразу идеальным. Этот рынок достаточно динамичный, постоянно развивается. Но он нам даст определенные рамки, которые мы будем постоянно наращивать, развивать, с учетом бурного развития этого рынка. С точки зрения налогообложения – да, сегодня у нас есть определенный вид дополнительной платы за потребление электроэнергии при майнинге, есть плата за один киловатт/час постребления. Недавно были внесены поправки и увеличен этот налог. В конечном итоге, в будущем мы должны будем прийти к цивилизованному обложению налогами данной индустрии», – сказал Ж.Мадиев.

По его словам, сегодня большинство стран применяет стандартные виды налогов: подоходный налог; налог на прирост капитала, который фиксируется на момент продажи актива.

По мнению вице-министра, следующий этап развития налогообложения майнинга потребует изучения подходов в применении стандартных видов налогов.

Ж.Мадиев также отметил, что в большинстве стран майнинг является легальным видом деятельности, за исключением Китая, где несколько лет назад введен полный запрет на майнинг. Но последние рейтинги показывают, что Китай опять вернулся на второе место в мире по майнингу, что говорит о формировании «серой зоны» в экономике этой страны. Поэтому, если не регулировать эту сферу, а идти только путем запретов, то «серая зона» будет только прирастать.

Законопроект, разработанный по инициативе мажилисменов, как сообщила выступившая с докладом депутат Екатерина Смышляева, является первым этапом создания правовых условий для развития криптовалютной экосистемы в РК. Он позволит переориентировать интерес инвесторов с сырьевого потенциала РК к обороту продуктов цифрового майнинга. Законопроект решает проблемные вопросы в части регулирования производства необеспеченных цифровых активов – майнинга.