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    Нужно полностью искоренить голод на планете – Касым-Жомарт Токаев

    23 Сентября 2020, 20:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал мировое сообщество полностью искоренить голод на планете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Безоговорочно должна быть достигнута главная фундаментальная цель – полное искоренение голода на планете. В этом связи, мы отмечаем значимость созыва Саммита по продовольственным системам в 2021 году. Созданная по инициативе Казахстана Исламская организация по продовольственной безопасности готова оказать всемерное содействие в формировании продовольственных резервов для проведения масштабной международной гуманитарной кампании», - отметил Касым-Жомарт Токаев на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Мы должны подтвердить свои обязательства «не оставлять никого без поддержки и помощи», особенно детей, молодежь, женщин, пожилых людей и граждан с особыми потребностями, по которым кризис ударил наиболее сильно. Следует не допустить превращения крупнейшего в современной истории сбоя систем образования в «катастрофу поколения», - добавил Президент.

    По словам Главы государства, ключевое значение в эффективном решении насущных проблем современности играет активное участие гражданского общества и частного сектора.

    «В этом году волонтерское движение явило многочисленные примеры вдохновляющей человеческой солидарности во всем мире. В знак признания роли добровольцев предлагаю ООН провозгласить Международный год мобилизации волонтеров в целях развития. В Казахстане Годом волонтеров был объявлен 2020 год», - напомнил К. Токаев.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ООН Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана
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