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    Нужно подготовить не менее 100 тысяч высококлассных IТ-специалистов – Глава государства

    1 Сентября 2021, 11:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил подготовить большое количество высококлассных IТ-специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В современном мире одним из главных условий конкурентоспособности является глубинная цифровизация. Для Казахстана крайне важны трансферты современных цифровых технологий, внедрение элементов индустрии 4.0. Мы должны активно работать с нашими стратегическими партнерами за рубежом. При этом важно взращивать и усиливать отечественный IТ-сектор», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании Палат Парламента.

    По его словам, стране нужны молодые образованные мотивированные кадры.

    «В рамках Национального проекта по цифровизации необходимо подготовить не менее 100 тысяч высококлассных IТ-специалистов. Экспорт услуг и товаров цифровой отрасли к 2025 году должен достичь, как минимум, 500 млн долларов. Эти и другие задачи потребуют полной цифровой перезагрузки государственного сектора. Здесь главной и давней проблемой является отсутствие интеграции информсистем госорганов. Данный вопрос требует кардинального решения и желательно в ближайшие сроки», - заключил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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