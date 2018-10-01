Нужно поддерживать организации дополнительного образования - Куляйша Актаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В музее Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы открылась выставка дипломных работ выпускников детской художественной школы-клуба ЮНЕСКО города Экибастуза. Мероприятие организовано под эгидой одноименной республиканской программы по поддержке детского творчества, старт которой был дан в феврале 2018 года. Все выставки в рамках программы «Туған өлкем» посвящены 20-летию Астаны. Помимо этого, в музее также проводится мастер-класс педагога художсевтенной школы Ольги Астапенко. Заместитель директора библиотеки Елбасы Куляйша Актаева рассказала МИА «Kазинформ» о мероприятии.

- Куляйша Кабдуалиевна, какова цель выставки?

- В век глобализации, как об этом говорит Глава государства в своей статье «Рухани жаңғыру», очень важно возвращение к корням, и не только возвращение, но и наращивание потенциала.

Программа «Взгляд в будущее» опирается на основы, которые сформированы веками, тысячелетиями нашей истории. В рамках детского проекта «Взгляд из детства», который развивается на базе библиотеки и музея Первого Президента, более десяти лет назад мы начали программу «Туған өлкем». Особенность программы в том, что мы обращаем внимание даже не столько на детское творчество, столько на организации дополнительного образования. В их числе школы искусств, которые если честно, находятся вне поля зрения руководства регионов. Положения Послания этого года говорят о повышении качества образования, ставят вопросы о дошкольном образовании. Они ведь напрямую связаны с тем, в какой ситуации оказываются организации дополнительного образования. Творческий и духовный потенциал наших детей-школьников приращивается ежедневным трудом в художественных и музыкальных школах, школах искусств. Поэтому мы начали серию вернисажей, дипломных работ учащихся детских художественных школ из регионов. Таким образом, мы преследуем две важнейшие цели: с одной стороны, как я ранее говорила, это поддержка организаций образования, и второе - мы показываем срез в региональном контексте.





- Насколько знакомы с работами наших талантов в регионах?

- Мы очень плохо понимаем различия и особенности, сложности работы в регионах. Плохо знаем творчество наших маститых художников, которые живут и творят в регионах, не говоря уже о детском творчестве. В этой связи нужно особенно поддерживать организации дополнительного образования в регионах. Таким образом, мы в течение 2018 года, в год, посвященной 20-летию Астаны проводим уже четвертое мероприятие в городах Шымкент, Семей, Павлодар и Экибастуз. Они представляют дипломные работы своих выпускников и показывают музыкальное творчество своих учащихся, что интересно, Экибастуз представляют трое ребят, которые сейчас обучаются в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и в университете Шабыт,

Эта связь развивается и дает серьезный мультипликативный эффект. В ходе дополнительных занятий дети находят свой творческий путь.

- Каковы дальнейшие планы?

- В преддверии Дня Независимости, 10 декабря этого года, планируем провести большой фестиваль по итогам этих четырех выставок и представить не только художественное, но и музыкальное творчество регионов. Нужно отметить, что каждая художественная школа получает специальный сертификат участия, а отличившимся ученикам вручают дипломы.





Автор: Канат Ауесбай