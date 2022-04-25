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    Нужно подавать в суд – Талгат Ергалиев о ситуации со столичными дольщиками

    25 Апреля 2022, 10:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев порекомендовал дольщикам ЖК «Асем Тас 2» и «Кен Дала» решать вопрос с застройщиком в гражданско-правовой плоскости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Здесь мы услышали только сторону клиентов, и не услышали сторону строителей. Насколько я знаю, эти две компании, они достаточно серьезные и клиентоориентированные, известные и уважаемые, которые находятся на рынке более 15 и 20 лет соответственно. Своим качественным строительством они заслужили доверие людей и авторитет на рынке», - считает Талгат Ергалиев.

    Говоря об этом, глава Союза строителей, видимо, имеет ввиду лаконичный комментарий самих застройщиков.

    «Касательно заявления клиентов о выселении, возможно, не всегда мнение представителей компаний отражает мнение самого руководства. Говоря на эмоциях, ошибаются и потом таким образом создается общее впечатление о компании. Поэтому здесь нужно разбираться. Но если все-таки такой прецедент возник, то лучше его решать в гражданско-правовой плоскости, через суд. Тем более, как правило, в настоящее время суд всегда встает на сторону людей, а не юридических лиц», - заявил Т. Ергалиев.

    Как сообщалось ранее, дольщики «Асем Тас 2» и «Кен Дала» пожаловались на то, что застройщики требуют заплатить за дополнительные квадратные метры, угрожают выселить жильцов из их квартир и не отдают правоустанавливающие документы.

    В самих строительных компаниях также прокомментировали данный инцидент.

    «Компания ORDA SATU (дочерняя компания «Orda Invest» - прим. ред.) сообщает, что на сегодняшний день имеется акт ввода в эксплуатацию жилого комплекса «Асем Тас 2», соответственно, на жилой комплекс не распространяется закон о долевом участии. По данному вопросу есть соответствующие разъяснения акимата и государственных органов. Клиенты были проинформированы обо всех условиях сделки через официальное уведомление», - говорится в заявлении застройщика ЖК «Асем Тас 2».

    Застройщик ЖК «Кен Дала» также заявил, что «договора о долевом строительстве не было, потому что на тот момент по закону мы могли и по-другому продавать. У нас был инвестиционный договор. Что касается жалоб дольщиков касательно угроз о выселении, мы слышим об этом в первый раз. Им говорят, чтобы они доплатили в соответствии с договором. Если есть какие-то несогласия, все это можно решить в суде».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Строительство Жилье Общество
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