Нужно пересмотреть возраст выхода лесников на пенсию – эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В области Абай от последствий лесного пожара погибли 15 лесников. В казахстанском обществе разгорелись дискуссии о вопросах защиты государственных инспекторов. Своим мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился инженер-эколог по защите леса Государственного национального природного парка «Бурабай» Маржан Абдрахманова.

– Маржан Кенжебеккызы, какие обязанности возложены на лесников?

- Основная обязанность государственного инспектора – защита леса, растений и животных. Лесник ежедневно обходит закрепленный за ним участок леса, не допуская нарушений законодательства в этой сфере. То есть, защищает лес от поджогов и незаконной вырубки. Кроме того, государственные инспекторы выполняют плановые работы. Они организуют лесотехнические, биотехнические, противопожарные мероприятия. Распространяют среди арендаторов земельных участков и туристов информацию касательно безопасности.

– Национальный парк «Бурабай» занимает территорию 130 тысяч гектаров. Часто ли встречаются здесь нарушения требований безопасности?

– На территории национального парка мы, в первую очередь, объясняем гостям требования безопасности. Если отдельные люди нарушают основные правила, а затем осознают эти недостатки и все исправляют, то мы только делаем замечания. За разжигание огня или мангалов в лесу предусмотрена строгая ответственность. Это предусмотрено статьями 367 и 380 Кодекса об административных правонарушениях. С начала лета увеличилось число приезжающих в национальный парк. Мы уже составили 26 административных протоколов. Мы не правоохранительные органы, поэтому, уделяем больше внимания разъяснительной работе, профилактике.

– Каков алгоритм работы инспектора, когда выявляется очаг пожара?

– С декабря 2020 года, при поддержке Управления делами Президента РК, в национальном парке начала работать система Smart National Park Burabay. В этом году на этой территории было зафиксировано 8 пожаров, которые был своевременно потушены. Эти 8 фактов были выявлены, в первую очередь, этой системой. Система Smart определяет очаг пожара, откуда исходит дым, и сообщает государственному инспектору. Инспектор прибывает на место происшествия и начинает тушить пожар. Для этого у нас подготовлена специальная техника. При особо больших пожарах мы обращаемся за помощью к Министерству по чрезвычайным ситуациям. Датчики системы Smart National Park Burabay контролируют всю территорию. Если коротко остановиться на принципе работы «умной» системы, то он заключается в том, что с высокой вышки камерой ведется наблюдение за лесом. Если камера увидит дым или иное подозрительное явление, цифровая система это обозначит красным контуром и отправляет сообщение в круглосуточно работающий центр оперативного управления Национального парка. В этом году было зафиксировано 8 случаев возгорания, но площадь пожара составила всего 2 гектара. В 2022 году благодаря системе Smart-Burabay было потушено 18 пожаров, тогда огонь распространился на 1,3 гектара. Благодаря этой новой технологии площадь пожаров сократилась в 4 раза.

– Сколько времени требуется, чтобы восстановить один гектар леса, где был пожар?

– Прежде всего, на такой территории начинается очистка, восстановление почвы. На территории национального парка есть выделенные участки для выращивания деревьев. На восстановление участка с сосновым лесом нужно более 30 лет.

– Есть ли нехватка специалистов в вашей сфере?

– Поскольку зарплата небольшая, есть нехватка кадров. Вследствие этого у нас не хватает профессиональных кадров. Но, если говорить о нашем парке, то здесь, благодаря поддержке Управления делами Президента РК, нет проблем с обеспечением соответствующим оснащением и спецодеждой. Мы сотрудничаем и с другими лесными хозяйствами, национальными парками. Специалисты других хозяйств говорят, что нужно внести изменения в законодательство, в правила обеспечения оснащением и техникой.

Например, у нас приобретаются специальные пожаротушительные машины и другое оборудование для определенной территории. Поэтому нужно эти нормы пересматривать и увеличивать количество техники. Нужны машины для передвижения в зимнее время, квадроциклы. Потому что нарушители законности в лесу, в основном, владеют современной техникой. Во-вторых, важно увеличить зарплату лесников. В целом, нужно уделить особое внимание финансированию лесных хозяйств.

Нужно улучшать состояние объектов, предназначенных для лесников, инспекторов. Состояние некоторых лесных хозяйств неудовлетворительное, туда не пойдут молодые специалисты.

Еще один вопрос не предусмотрен - более ранний выход на пенсию для работников этой отрасли. Потому что есть зимняя заготовка семян, биотехнические работы, непрерывная работа по защите леса. Поэтому мы считаем, что нас нужно приравнять к специалистам по чрезвычайным ситуациям. Тушить лесной пожар – очень трудная работа. Когда возникает пожар в лесу, огонь очень быстро распространяется. Поэтому в области Абай сейчас очень трудно. Вы знаете, что сосновый лес быстро загорается. Мы часто поднимаем этот вопрос в нашем профсоюзе. Этой отрасли нужны молодые специалисты. Понятно, что молодые люди быстрее обойдут горные леса, чем пожилые.

– О чем Вы предупредили бы туристов, отдыхающих в лесу?

– Лес – наше общее богатство. Все жители страны должны участвовать в его сохранении. Если люди не оставляют в лесу мусор, не разжигают огонь – это большая помощь для нас. Возникают пожары. Мы убираем окурки, спички и другие опасные вещи. С начала года на территории парка мы устроили 35 специальных мест для прогулок. На 26 из них мы установили очаги, мангалы, скамьи, мусорные ящики. Уже сейчас есть вандалы, которые все это ломают. То есть, из 35 мест половину разрушили. Каждый день наши лесники их восстанавливают. Люди ленятся бросить мусор в ящики за 20-30 метров. У них нет никакого уважения к труду работников лесного хозяйства. Поэтому, если бы отдыхающие выполняли простые требования, многие вопросы могли быть решены.