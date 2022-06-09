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    Нужно открыть Черное море, чтобы мы смогли завозить зерно – заместитель Генсека ООН

    9 Июня 2022, 17:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗ ИНФОРМ – Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед заявила, что мир может столкнуться с продовольственным кризисом в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Казахстана Амина Мохаммед заявила, что ряд международных экспертов озабочен продовольственной безопасностью мира.

    Она подчеркнула, что повышение цен и дефицит продовольствия начались с пандемии и локдауна по всему миру, который нарушил цепочки поставок.

    «Есть несколько механизмов, где Генеральный секретарь ООН и лидеры шести стран и их технические команды анализируют и предоставляют решения того, как мы можем справиться с предстоящим продовольственным кризисом», - сказала Амина Мохаммед.

    Она также добавила, что анализируются социально-экономические аспекты ситуации в Украине и влияние санкций на Центрально-Азиатский регион.

    Первый заместитель Генсека ООН подчеркнула, что в такие тяжелые времена необходимо фокусироваться на совместной работе.

    «Нужно открыть Черное море, чтобы мы смогли завозить зерно, что в свою очередь понизит цены на продовольствие и также подаст знак рынку. Уже предстоит второй посевной сезон. Мы можем не увидеть последствия в этом году, но в следующем году это будет точно», - заявила Амина Мохаммед.


    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Центральная Азия МИД РК Украина Цены и тарифы
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