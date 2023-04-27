Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Нужно организовать гастроли этнических театров на лучших сценах Казахстана и мира – Президент

    27 Апреля 2023, 11:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев отметил особое значение творческих коллективов и СМИ в продвижении идеи единства народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства считает необходимым организовать гастроли этнических театров и их народных коллективов во всех регионах, на лучших сценах Казахстана, а также за рубежом.

    «Этнокультурное многообразие Казахстана должно находить свое отражение в художественных фильмах, телевизионных сериалах, театральных постановках. Отдельное внимание нужно уделить поддержке СМИ, издаваемых на языках различных этносов Казахстана. Они должны всесторонне продвигать ценности единства и взаимопонимания, фокусироваться на общенациональной повестке», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время ХХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

    В Астане проходит ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Тема сессии – «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие».

    В первый день мероприятия, которое началось вчера, состоялась панельная дискуссия с участием делегатов сессии. В рамках сессии представители Ассамблеи народа Казахстана установили нарядную юрту, которая символизирует единство народа страны.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанцы смогут оформить заключение о необходимости санаторно-курортного лечения
    Высокая динамика казахстанско-таджикского сотрудничества будет развиваться по всем направлениям – Алихан Смаилов
    Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 «Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
    Новости партнеров