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    11:36, 11 Январь 2022 | GMT +6

    НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СИЛОВЫХ СТРУКТУР ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ - ПРЕЗИДЕНТ РК

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