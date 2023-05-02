Нужно обеспечить казахстанцев правильными продуктами питания – Серик Жумангарин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин подчеркнул важность обеспечения казахстанцев правильным питанием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рыбы нет в списке социально-значимых продуктов питания, но она в продуктовой корзине казахстанцев начинает появляться. Можно бесконечно наращивать производство мяса и т.д, а можно увеличивать ассортимент. То есть, одновременно с тем, что решаем вопросы импортозависимости и обеспеченности, нужно думать еще и о будущих поколениях», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Правительства.

По его словам, казахстанцы должны быть обеспечены именно правильными продуктами питания.

«Почему мы делаем упор на молоко, овощи, вводим рыбу и курятину? Потому что это основа здорового питания, это будущее нации. Поэтому мы должны решать вопрос не просто обеспечения продуктами, но продуктами правильными», - добавил министр.



