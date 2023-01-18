Нужно обеспечить базовым сырьем перерабатывающие предприятия - Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК нужно обеспечить базовым сырьем отечественные перерабатывающие предприятия. Такое поручение дал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно учесть развитие моногородов, где новые предприятия могут обеспечить занятость населения. У нас есть хорошие примеры. В Сарани совместно с компанией «Татнефть» введен в эксплуатацию завод по производству шин. Это уникальный проект, продукция которого будет экспортироваться, а на его площадке будут трудиться свыше тысячи жителей моногорода. Министерству такие примеры нужно масштабировать», - сказал в ходе коллегии МИИР РК Алихан Смаилов.

Премьер-Министр напомнил, что Глава государства поручил обеспечить перерабатывающие предприятия необходимым объемом сырья по доступным ценам.

«Министерству надо обеспечить базовым сырьем отечественные перерабатывающие предприятия. Также важно в работе министерства усилить совместно с другими госорганами поддержку предприятий по сбыту продукции», - заявил Алихан Смаилов. «В рамках формирования пула перспективных проектов необходимо акцентировать внимание на импортозамещении. Яркими примерами здесь могут послужить запланированные на текущий год заводы по производству компонентов грузовых автомобилей и бытовой техники в Карагандинской области, заводы по производству автомобильных мультимедийных систем и алюминиевых радиаторов отопления в Алматы», - сказал Алихан Смаилов.

По словам главы Правительства, Мининдустрии нужно обеспечить расширение пула инвестпроектов и их своевременный ввод в эксплуатацию.

Ранее Премьер-Министр поднял вопросы качества автомобильных дорог, отметив, что их ремонт вызывает нарекания у населения.



