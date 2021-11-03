Нужно ли прививаться от КВИ пожилым людям, рассказал врач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У каждого третьего пациента старше 60 лет есть хронические заболевания, которые могут усугубить протекание коронавирусной инфекции. Старший врач прививочного кабинета городской поликлиники №2 Айгерим Аймакова пояснила, нужно ли прививаться пожилым людям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Пожилые люди тяжело переносят коронавирусную инфекцию. При этом у каждого третьего пациента старше 60 лет имеется букет хронических заболеваний: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет», - отмечает врач.

По ее словам, хронические заболевания не являются противопоказаниями к вакцинации. Как раз наоборот – они могут усугубить протекание коронавирусной инфекции, что уже является причиной вакцинироваться.

«Вакцинация откладывается, если идет обострение хронического заболевания. В случае с сахарным диабетом, необходимо измерять уровень инсулина. Если показатель превышен, то мы отправляем к участковому терапевту. Дальше терапевт уже принимает решение. На момент осмотра мы проводим анамнез. Вакцинация также противопоказана, если есть аллергические реакции на один из компонентов вакцины или была аллергическая реакция на первый компонент: анафилактический шок, отек Квинке. В том числе, если пройдена химиотерапия у онкобольных, принимались противоопухолевые препараты, так как они подавляют иммунитет», - рассказала Айгерим Аймакова.

К слову, специальной подготовки к вакцинации для пожилых людей нет. Медик отметила, что есть пациенты, которые сильно переживают и волнуются перед вакцинацией. В таком случае врачи прививочных кабинетов направляют пациента к терапевту.

«Бывали случаи, когда на вакцинацию пожилые люди приходили с повышенным артериальным давлением - свыше 140 мм.рт.ст. Таким пациентам мы даем «Каптоприл» под язык и ждем 25-30 минут, пока давление снизится. Если давление также держится или даже повышается, то временно запрещаем вакцинацию. Здесь участковый врач ставит на учет пациента либо прописывает лечение. Иногда люди сами не знают, что ходят с повышенным давлением. Участковый врач может дать временный медотвод на 2 недели для корректировки давления», - пояснила медик.

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