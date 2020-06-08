Нужно ли приносить справку о ПЦР-исследовании на работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала необходимость предоставлять справку о прохождении ПЦР-исследования работодателю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас многие работодатели требует, чтобы при возвращении на работу в офис сотрудник обязательно приносил справку ПЦР. Мы такого требования не предъявляем. Могу даже сказать: не рекомендуем. Потому что сегодня ПЦР-исследование может быть отрицательным, но при этом этот человек может быть зараженным, причем у него еще не произошло то размножение вирусов, чтобы уловить методом ПЦР», - сказала Айжан Есмагамбетова во время онлайн-брифинга.

Что касается этого требования, по ее словам, все взаимоотношения рассматриваются в рамках трудового законодательства.

«И если есть какие-то договоренности между работодателем и работником о проведении тестирования, это решается только в рамках трудового законодательства. Но мы таких требований к обязательному тестированию для тех, кто возвращается на работу, не предъявляем», - подчеркнула врач.

«Когда регистрируется случай, где бы он ни был зарегистрирован, в какой бы то ни было организации, всегда проводится эпидемиологическое расследование. В рамках расследования определяется круг контактов. При этом моим же постановлением предусмотрено определение близких контактов и потенциальных контактов. (…) Эти лица тестируются бесплатно», - добавила А. Есмагамбетова.