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вчера 21:54
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Нужно ли приносить справку о ПЦР-исследовании на работу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала необходимость предоставлять справку о прохождении ПЦР-исследования работодателю, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сейчас многие работодатели требует, чтобы при возвращении на работу в офис сотрудник обязательно приносил справку ПЦР. Мы такого требования не предъявляем. Могу даже сказать: не рекомендуем. Потому что сегодня ПЦР-исследование может быть отрицательным, но при этом этот человек может быть зараженным, причем у него еще не произошло то размножение вирусов, чтобы уловить методом ПЦР», - сказала Айжан Есмагамбетова во время онлайн-брифинга.
Что касается этого требования, по ее словам, все взаимоотношения рассматриваются в рамках трудового законодательства.
«И если есть какие-то договоренности между работодателем и работником о проведении тестирования, это решается только в рамках трудового законодательства. Но мы таких требований к обязательному тестированию для тех, кто возвращается на работу, не предъявляем», - подчеркнула врач.
«Когда регистрируется случай, где бы он ни был зарегистрирован, в какой бы то ни было организации, всегда проводится эпидемиологическое расследование. В рамках расследования определяется круг контактов. При этом моим же постановлением предусмотрено определение близких контактов и потенциальных контактов. (…) Эти лица тестируются бесплатно», - добавила А. Есмагамбетова.
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