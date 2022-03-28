Нужно ли носить маски во время намаза в мечетях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во время намаза в мечети в месяц Рамазан маски можно не носить. Об этом сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб-муфтий Ершат кажы Онгар на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, специалисты сообщают о стабилизации эпидситуации в стране в последнее время и о поэтапной отмене карантинных требований. В связи с этим, ношение маски во время коллективного намаза является добровольным. Не обязательно соблюдение социальной дистанции во время намаза. Мы планируем проводить намаз в обычном порядке», – сказал Е. Онгар.

По его словам, пятикратный намаз во время Ораза будет читаться в мечетях страны в обычном режиме.

«На сегодняшний день все мечети открыты. В любое время можно заходить и совершать намаз. Кроме того, во время Ораза важно заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся. Подаяние может совершаться разными способами. Например, посредством специальных терминалов, установленных при мечетях. Также есть возможность совершать подаяние через различные мобильные приложения», – отметил наим-муфтий.

Напомним, в этом году месяц Рамазан начинается 2 апреля и завершается 1 мая.