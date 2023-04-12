Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Нужно говорить об этом открыто - Президент Казахстана о проблемах отечественных НИИ

    12 Апреля 2023, 15:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день материально-техническое состояние многих научных учреждений в стране оставляет желать лучшего, некоторые из них находятся в плачевном состоянии. Об этом сегодня заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК, передает МИА «Казинформ».

    «Наши ученые вынуждены довольствоваться низкими заработными платами. Поэтому некоторые талантливые отечественные ученые предпочитают работу в зарубежных научных центрах. Нужно говорить об этом открыто», - заявил Президент.

    В этой связи, по его словам, требуется прямое бюджетное финансирование ведущих научно-исследовательских институтов, предусматривающее модернизацию их научной инфраструктуры, строительство современных лабораторий.

    «Необходимо проанализировать, насколько эффективна работа действующих научно-исследовательских институтов, - сказал Президент. - Важно обеспечить условия для молодых ученых, создавать лаборатории коллективного пользования для совместных научных исследований. Поэтому считаю правильным ввести новую форму грантового финансирования развития научной инфраструктуры, при которой право использовать приобретенное оборудование будет предоставлено и другим научным организациям».

    Как подчеркнул Глава государства, существующие нормы государственных закупок создают серьезные бюрократические барьеры при реализации научных проектов.

    «Это в свою очередь негативно влияет на сроки и качество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Полагаю, что у государственных НИИ и вузов должна быть возможность проводить эту работу без применения норм государственных закупок», - сказал Президент.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Наука
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
    Казахстанский стартап-предприниматель вошел в клуб StartX при Стэнфордском университете
    Главы государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с праздником Ораза айт
    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Какой будет погода в период посевной в СКО
    Новости партнеров