Нужно говорить об этом открыто - Президент Казахстана о проблемах отечественных НИИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день материально-техническое состояние многих научных учреждений в стране оставляет желать лучшего, некоторые из них находятся в плачевном состоянии. Об этом сегодня заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК, передает МИА «Казинформ».

«Наши ученые вынуждены довольствоваться низкими заработными платами. Поэтому некоторые талантливые отечественные ученые предпочитают работу в зарубежных научных центрах. Нужно говорить об этом открыто», - заявил Президент.

В этой связи, по его словам, требуется прямое бюджетное финансирование ведущих научно-исследовательских институтов, предусматривающее модернизацию их научной инфраструктуры, строительство современных лабораторий.

«Необходимо проанализировать, насколько эффективна работа действующих научно-исследовательских институтов, - сказал Президент. - Важно обеспечить условия для молодых ученых, создавать лаборатории коллективного пользования для совместных научных исследований. Поэтому считаю правильным ввести новую форму грантового финансирования развития научной инфраструктуры, при которой право использовать приобретенное оборудование будет предоставлено и другим научным организациям».

Как подчеркнул Глава государства, существующие нормы государственных закупок создают серьезные бюрократические барьеры при реализации научных проектов.

«Это в свою очередь негативно влияет на сроки и качество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Полагаю, что у государственных НИИ и вузов должна быть возможность проводить эту работу без применения норм государственных закупок», - сказал Президент.

