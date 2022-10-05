Нужно еще раз оценить вероятность попадания ртути в грунтовые воды озера Былкылдак - Президент РК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Глава государства во время встречи с общественностью Павлодарской области отметил неравнодушие и особую активность павлодарского экологического движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

«Застарелая проблема – озеро-накопитель Былкылдак, на дне которого сосредоточено огромное количество промышленной ртути. Сейчас реализуется комплекс мероприятий по локализации загрязнения территории водоема. Считаю, что необходимо еще раз оценить вероятность попадания ртути в грунтовые воды и совместно с экспертами определить наиболее эффективные пути решения этой проблемы», - сказал Президент.

Глава государства также напомнил, что по его поручению был принят Комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки Павлодарской области на 2020-2024 годы.

«Важно, что документ разрабатывался при участии общественности и экологов. Здесь я бы хотел отметить неравнодушие и особую активность павлодарского экологического движения. Вы вносите значительный вклад в сохранение окружающей среды и формирование ценностей устойчивого развития», - отметил Президент.

Фото:pavlodarnews.kz