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    Нужно действовать – Касым-Жомарт Токаев об изменении климата в мире

    20 Сентября 2022, 23:36

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что проблема изменения климата требует более широкого международного сотрудничества и солидарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Люди по всему миру сталкиваются с серьезными угрозами, вызванными погодными условиями и изменениями в окружающей среде. Если мы хотим изменить ситуацию к лучшему, нам необходимо действовать, причем действовать быстро», - сказал Президента РК в ходе общих дебатов в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    К.Токаев отметил, что Казахстан принял обязательства по полной трансформации зависящего от нефти и газа энергетического сектора нашей страны в углеродно-нейтральную экономику к 2060 году.

    При этом, по мнению Президента Казахстана, для спасения планеты необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах. Однако борьба с изменением климата не может происходить ценой развития или модернизации.

    «Поэтому на конференции ООН по изменению климата, которая пройдет позже в этом году, государства-члены, а также глобальное бизнес-сообщество должны вновь увеличить свои обязательства по финансированию борьбы по изменению климата», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    С полным текстом выступления Главы государства на общих дебатах в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН можно ознакомиться по ссылке.


    Фото:akorda.kz

    Автор:

    Анеля Касымова

    ООН Президент Казахстана
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