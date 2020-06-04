Нужно, чтобы все заработало на благо людей - Елбасы о газопроводе «Сарыарка»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» Первый Президент Казахстана - Елбасы поинтересовался ходом работы по подключению населенных пунктов страны к газопроводу «Сарыарка», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы впервые как независимое государство проложили такой протяженности огромный газопровод, с юга на север. Сейчас надо, чтобы все это заработало на благо людей, чтобы ощутили. Это, во-первых, экология города Нур-Султана и обеспечение рабочих городов газом. У людей будет совсем другая жизнь», - подчеркнул Елбасы в эфире специального репортажа.
В свою очередь Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил, что город Нур-Султан газ получит в период отопительного сезона.
«Газопровод «Сарыарка» введен в эксплуатацию. В настоящее время ведется перевод ТЭЦ-2 на газ. Строятся газораспределительные сети. Большое количество объектов по городу Нур-Султану в этом году будет переведено на газ. Кроме этого ведется работа по переводу на газ города Темиртау, частично Караганды, Жезказгана. Все крупные населенные пункты запланированы к обеспечению газа», - отметил Аскар Мамин.
Сегодня в эфире республиканских телеканалов был показан специальный репортаж, посвященный заседанию Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которое состоялось посредством видеоконференцсвязи.
Напомним, заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева состоялось 3 июня.
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