Нужно было сохранять спокойствие – ДЧС Алматы о поведении людей при пожаре в многоэтажке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков назвал одну из причин большого количества пострадавших при пожаре в микрорайоне Аккент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Люди выпрыгивали из окон, они совершали ошибку. Нужно было сохранять спокойствие. Наши подразделения уже продвинулись и если бы они подождали 20 секунд, то двери бы вскрыли. Когда мы зашли и спасли ее мать с помощью спасательных колпаков, они выпрыгнули. Если бы они выдержали и стояли на балконе, то этих двух девушек наши пожарные тоже бы спасли», - сказал Ерлан Алибеков на брифинге в Алматы.

Напомним, вчера в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент в Алматы загорелась квартира. 43 человека пострадали. 12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них 5 человек госпитализированы, остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение. Их состояние стабильное.

Одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. Некоторым жителям ЖК медицинская помощь оказывалась на месте происшествия.

Ранее Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, в котором произошло возгорание.