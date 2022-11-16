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Нужно больше строить жилья в селах – аким СКО

16 Ноября 2022, 21:24
Нужно больше строить жилья в селах – аким СКО
16 Ноября 2022, 21:24

Нужно больше строить жилья в селах – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что необходимо строить как можно больше жилья в сельской местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона подчеркнул, что со следующего года надо строить не менее 200 тыс. квадратных метров.

«В течение зимнего периода акимы районов совместно с сельхозтоваропроизводителями должны начать работу по решению вопроса. Программа позволяет компенсировать половину затрат аграриев на строительство дома для своих работников. К примеру, если потрачено 10 млн тенге, то половину государство возвращает. Надо сейчас не терять времени. Найти всех рукастых мужиков, которые в советское время строили дома, найти прорабов, закупить материалы. Как только погода позволит, сразу начинать строить. Мы зарезервируем деньги в областном бюджете на реализацию программы», - сказал Кумар Аксакалов.

На онлайн-туре по инвестпроектам в строительной отрасли заместитель акима области Сатжан Аблалиев отметил, что 62% жилья вводится в Петропавловске. Застраиваются микрорайоны «Жас оркен», «Орталық», «Береке» и «Копай».


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