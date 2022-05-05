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    Нужна дисциплина использования средств из Нацфонда - спикер Сената

    5 Мая 2022, 12:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев поднял вопрос использования трансфертов из Нацфонда. В рамках уточнения бюджета выделяется дополнительно 1,6 трлн тенге из Нацфонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос не в том, чтобы не использовать средства Нацфонда, надо использовать и если не в таких ситуациях, то, когда мы будем использовать? Ситуация непростая. Вопрос в чем? Надо рационально и эффективно использовать, должна быть отдача от них», - сказал в ходе пленарного заседания Сената Маулен Ашимбаев.

    В этой связи, он привел ряд примеров по использованию средств из целевого трансферта Нацфонда за прошлый год.

    «На развитие массовых и национальных видов спорта было выделено порядка 1,7 млрд тенге. Примерно половина этой суммы осталась неиспользованной. Также на поддержку и продвижение национальных фильмов было выделено 3,3 млрд тенге. Из них было использовано только 34 %. Почему выделили и раз выделили - почему не использовали?» - считает он.

    Спикер Сената считает, что текущие расходы финансировать не из Нацфонда, а из республиканского бюджета.

    «Насколько правильно в целом выделять средства Национального фонда, а он у нас уменьшается? Текущие расходы нужно финансировать за счет иных поступлений, за счет доходов республиканского бюджета, но, наверное, не за счет трансфертов Нацфонда. В этой связи, видимо, Правительству и депутатам нужна дисциплина использования средств из фонда. Если нужно, можно ужесточить правила и следовать всем. В этом направлении надеемся на активную работу Правительства и вопрос Национального фонда будет приниматься в отчете», - заключил М. Ашимбаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Экономика Бюджет Маулен Ашимбаев
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