Нужен комплексный план по защите детей от насилия - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходим комплексный план по защите детей от насилия, профилактике детских суицидов. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сфера образования играет ключевую роль в развитии человеческого капитала. Мы недавно разделили Министерство образования и науки на две части. Этот шаг был необходим для решения накопившихся проблем. Уверен, что Правительство и главы новых министерств приложат усилия для динамичного развития сферы образования и науки в Казахстане», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Также Глава государства напомнил об объявленном Годе детей в Казахстане.

«Однако беспокоит тот факт, что в последние годы в стенах школ увеличилось насилие. Более того, в 65% полностью оборудованных школ, то есть в 3 тыс. школах, система видеонаблюдения не соответствует требованиям, а иногда и не работает вообще», - заявил Президент.

«В целом, по стране снизились факты детских и подростковых суицидов. Тем не менее, такие случаи регистрируются в Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях», - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что необходим комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов, обеспечению прав каждого ребенка.

Ранее Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию вокруг проекта «Артспорт».