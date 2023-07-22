Нужен год, чтобы вернуться в ринг – Айдос Ербосынулы дал эксклюзивное интервью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер-профессионал Айдос Ербосынулы был введен в искусственную кому в прошлом году после боя с Дэвидом Мореллом. Через месяц СМИ писали о том, что наш боксер успешно восстановился. Вчера Айдос дал эксклюзивное интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Айдос, расскажите, с каким именно диагнозом Вы попали в больницу, после нокаута. Что беспокоит Вас сейчас в плане здоровья?

- Сейчас уже ничего не беспокоит. Решение о том, продолжить ли профессиональную карьеру или нет – жизненно важное решение, поэтому полноценная реабилитация не будет лишней. Алматинские доктора направили меня к очень хорошему врачу в столице. Я уже дважды проходил реабилитацию.

- Что говорят врачи? Вы получили урон при падении или после непосредственно удара?

- Здесь несколько факторов сыграли свою роль. Но соперник много бил по затылку. Такой удар в боксе запрещен. И судья не делал предупреждений. Соперник же бил так не один раз. Он продолжал наносить запрещенные удары вплоть до 12-го раунда. И перед моим падением также нанес удар по затылку. Кроме того, была весосгонка, я не ел 56 часов, чтобы уложиться в вес. Я тренировался 3 раза, и даже не пил воды в течение 56 часов. Думаю, все это сыграло свою роль. Если бы не это, думаю я бы не проиграл именно таким образом. Я вышел на бой уставшим и терпел 12 раундов. Если бы соперник сильно попал в 3 или 4ом раунде, думаю упал бы тогда. Потому что все силы ушли на сгонку веса.

- Как правило, после таких травм, врачи не рекомендуют снова выходить в ринг. Вам рекомендовали воздержаться от боев?

- Каждый врач говорит по-разному. Кто-то говорит – завершайте карьеру. Другие говорят – ты сможешь выйти на ринг. Я понимаю, что сам должен принять решение. Потому что в истории есть боксеры, которые, несмотря на серьезные травмы, снова становились чемпионами. Мне сложно назвать боксера, который бы вернулся после травмы, которая была у меня. Винченцо Пациенца сломал шею в аварии, но потом сумел снова выйти в ринг, хотя врачи говорили ему обратное. Он не только вернулся, но и стал чемпионом мира. У меня уже бывали случаи, когда я завершал бой, несмотря на травму. В Астане был бой с грузинским боксером, который шел без поражений. Его рекорд был 7:0, мой к тому моменту – 3:0. Он попал в челюсть и сломал ее в двух местах. Мой угол хотел завершить бой, однако я настоял на его продолжении. В итоге я победил техническим нокаутом. Тогда тоже высказывались намеки, что мне нужно оставить бокс. Но после прохождения лечения я вернулся в ринг, мои пятый и шестой бои состоялись уже в Америке. Я начал охоту за поясами. Стал шестикратным чемпионом мира по версии WBA. Так что здесь тоже многое зависит от меня. (После этого противостояния в свет вышла книга А. Ербосынулы «Жағың сынса да, сағың сынбасын»).

- Ваши близкие поддержат вас, если вы примете решение продолжить профессиональный бокс?

- Конечно, мои родители против. Просят – не выходи. Но ведь окончательное решение принимает сам боксер. Если я решу продолжить карьеру, я сумею их убедить. Они же тоже смотрят на мой настрой.

-А сами уже решили?

- Я хочу вернуться. Но надо все взвесить и проанализировать. Я не хочу принимать глупое решение. Хорошо подумаю, проконсультируюсь. Для этого я хотел поехать в США. Пока мои промоутеры спонсируют мою реабилитацию. Сейчас я не могу точно сказать, вернусь ли я в ринг, пока не думал об этом конкретно. Потихоньку начал тренироваться.

- У Вас тот же промоутер?

- Да, тот же.

- Они не просят Вас скорее вернуться в ринг?

- Нет. Напротив, они сказали: подумай о своем здоровье, прими решение сам. Они оказывают поддержку по мере возможности, за что им спасибо. В Америке я месяц пролежал в больнице, на что ушли огромные средства – все расходы покрыли мои промоутеры. Поэтому, я не испытываю к ним ничего, кроме благодарности.

- Немного отходя от темы: не так давно в столице произошел инцидент с участием известного боксера-профессионала Бейбита Шуменова. Хотелось бы узнать Ваше мнение об этом. Что бы вы сделали, если бы были на месте Бейбита Шуменова?

- Меня ведь там не было, поэтому сложно сказать. Наверное, не совсем правильно комментировать инцидент, который я не видел своими глазами. Насколько мне известно из соцсетей, конфликт начал тот парень, с ребенком. Просто так Бейбит-ага не будет бросаться на людей с кулаками. Более того, показалось, что тот парень специально взял ребенка на руки. Бейбит не наносил удары целенаправленно в сторону ребенка. Сложилось впечатление, что тот парень прикрывался ребенком. Конечно, все это нехорошо. Но сложно сказать что-то конкретное, потому что нас там не было.

- Вы хорошо знаете Бейбита Шуменова? У него не конфликтный характер?

- Я знаю брата Бейбит-ага с человечной стороны. Когда-то мы хорошо общались. Этот человек не тот, кто набрасывается с кулаками. Думаю, его задело какое-то слово, брошенное тем человеком. Не могу судить, потому что не был там.

- Случались ли с Вами аналогичные ситуации?

- В то время, когда был менее узнаваемым, такое случалось часто. В 2018 году на вечере бокса Бейбита Шуменова я выиграл свой первый пояс и стал чемпионом Азии. После этого, я подрался в Алматы – люди меня узнали, потом им было стыдно. С тех пор стараюсь не попадать в такие ситуации.

- Вы говорите, что окончательно решение о возвращении остается за Вами. Когда планируете выйти в ринг, если реабилитация пройдет успешно?

- Травма была очень тяжелой. Так что я думаю, что это займет как минимум год. Я так думаю. Находясь на реабилитации в Алматы, мы напрямую связались с врачами Южной Кореи. Тогда они посмотрели мои медицинские анализы и вынесли вердикт: «можно возвращаться в бокс». «Если вы сильно хотите вернуться, вернитесь. Но лучше прекратить. Потому что мы не можем предсказать все последствия», - сказали они.

- Вы хотели проходить реабилитацию в Америке. Не обращались за поддержкой? Может быть, там Ваша реабилитация пойдет быстрее?

- Слава Аллаху, я очень доволен лечением здесь. Я встречался с президентом Казахстанской федерации бокса Кенесом Ракишевым. Он сказал, что если я действительно задумаюсь о возвращении в ринг, если захочу пройти реабилитацию в Америке, то должен обратиться к нему. Поэтому, меня поддерживает и федерация.

- Что говорят доктора? Какие именно повреждения были нанесены?

- Я перенес трепанацию черепа. Основная проблема в этом. Других серьезных проблем вроде не осталось. В мозге образовался сгусток крови, который удалили хирургическим путем. Некоторые СМИ писали о кровоизлиянии в мозг, это неправда.

- У нас много профессиональных боксеров за океаном. Расскажите об отношениях с ними. Поддерживаете ли Вы связь с соотечественниками, которые тоже проживают в США? Например, с Геннадием Головкиным? Ведь, Вы тренировались в одном зале с Канело.

- Со всеми есть связь. С Геннадием-ага лично не общался, но присутствовал на его боях. А с Жанибеком Алимхановичем я знаком с юных лет, так как родом из одной области. В свое время мы вместе готовились в областной сборной. Он на два года моложе меня.

- Вы планируете вернуться в ринг, если позволит здоровье. Присутствует ли страх, если вдруг вернуться не получится? В плане, нет ли мысли, чем я буду заниматься, если не удастся вернуться в ринг? В сети распространилось видео Еркебулана Шыналиева. Неужели так сложно найти себя после ухода из большого спорта?

- Уйти из спорта непросто. Я также не знаю точно, что я буду делать дальше, если оставлю бокс прямо сейчас. Я не знаю, останусь ли в профессии, либо предложит работу государство. Прошло уже 20 лет с тех пор, как я пришел в бокс. То есть, я посвятил боксу целых 20 лет, и так в любом виде спорта. Отходить от дела, которым ты занимался столько лет, сложно психологически. Я оптимист по своей натуре. Я не жду, когда кто-то что-то мне даст. Все зависит от стремления.

- Многие спортсмены впоследствии становятся тренерами. Есть ли такое в планах?

- В принципе, у меня нет желания быть тренером. Но, с одной стороны, я думаю, что из меня получится лучший тренер. В целом мое мнение о себе хорошее (смеется). Тренерство – занятие непростое. Это нервная работа. Может быть, я выберу предпринимательство. Время покажет. В общем, сейчас я нахожусь в раздумьях. Наверное, через полгода станет понятно, что я буду делать дальше. Сейчас я просто тренируюсь.

- Когда вы лежали в больнице за океаном, казахстанцы сильно переживали за Вас. Вы чувствовали поддержку соотечественников?

- Конечно. Как я люблю наших людей, так и они любят меня. С того самого момента я пообещал себе, что вернусь в бокс. Поначалу врачи говорили, что после таких травм, боксеры лежат в больнице 3-4 месяца. Они удивились моему восстановлению уже через месяц. Сказали: мы выписываем Вас. От дальнейшего пребывания в больнице нет толка. Сказали также, что такое быстрое восстановление – случай редкий. И воспринял это так, что мой народ сильно желал моего скорейшего выздоровления, молился за меня. У меня был стимул вернуться в бокс ради болельщиков.

- Вы ведь тренировались с Канело. До сих пор идут споры о первых двух поединках Геннадия Головкина с ним. Кто-то говорит, что в первом поединке победил Геннадий, кто-то говорит, что действительно была ничья. Что думаете Вы?

- Многие думают, что Головкин победил в первом поединке. Мне кажется, что в первом поединке была ничья. А во второй встрече GGG как будто одержал чистую победу. Канело, несмотря на то, что постоянно шел вперед, ошибался. А в третьем поединке Гена проиграл чисто. Возраст – это тоже немаловажный фактор.

- Жанибек Алимханулы неоднократно вызывал Канело на бой. Кто-то считает это стратегическим ходом. Как Вы думаете, готов ли Жанибек выйти в ринг с мексиканцем прямо сейчас?

- Я не думаю, что Жанибеку это нужно прямо сейчас. Но он тоже не просто так стал чемпионом. Думаю, он не боится Канело. Ведь сам говорит об этом. Думаю, было бы хорошо перед этим боем провести 2-3 защиты титула. Сам наберется дополнительного опыта, а Канело напротив, немного постареет. Ведь есть разница в возрасте.

- Спасибо за беседу! Желаем скорейшего выздоровления.