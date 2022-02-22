Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Нужен четкий и понятный алгоритм сопровождения инвестпроектов - Глава государства

    22 Февраля 2022, 21:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе внеочередной встречи Совета иностранных инвесторов Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев высказался по вопросу эффективности реализации инвестиционных проектов, передает МИА «Казинформ».

    – Мы знаем, что сегодня на всех этапах привлечения инвестиций продолжают преобладать формализм и длительные внутренние процессы согласования. В результате инвесторам приходится месяцами, а то и годами ожидать необходимые решения. Как следствие, они просто откладывают реализацию инвестиционных проектов или уходят в другие страны. Есть примеры, когда международные соглашения «застревают» в кабинетах госорганов, тем самым ратификация соглашений затягивается на многие годы. Это было в прошлом, и, я полагаю, это происходит и сейчас. При том, что в других странах аналогичные соглашения подписываются за пару месяцев. Нужен четкий и понятный алгоритм сопровождения инвестпроектов. Прошу Совет поработать с Правительством по данному вопросу, – поручил Президент.



    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Правительство РК Инвестпроекты Акорда Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    В Национальном банке объяснили решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,75%
    Четыре молочно-товарные фермы планируют построить в ЗКО
    Инвестпроекты на 1,9 трлн тенге реализуют в Западно-Казахстанской области
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации