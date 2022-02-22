Нужен четкий и понятный алгоритм сопровождения инвестпроектов - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе внеочередной встречи Совета иностранных инвесторов Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев высказался по вопросу эффективности реализации инвестиционных проектов, передает МИА «Казинформ».

– Мы знаем, что сегодня на всех этапах привлечения инвестиций продолжают преобладать формализм и длительные внутренние процессы согласования. В результате инвесторам приходится месяцами, а то и годами ожидать необходимые решения. Как следствие, они просто откладывают реализацию инвестиционных проектов или уходят в другие страны. Есть примеры, когда международные соглашения «застревают» в кабинетах госорганов, тем самым ратификация соглашений затягивается на многие годы. Это было в прошлом, и, я полагаю, это происходит и сейчас. При том, что в других странах аналогичные соглашения подписываются за пару месяцев. Нужен четкий и понятный алгоритм сопровождения инвестпроектов. Прошу Совет поработать с Правительством по данному вопросу, – поручил Президент.







