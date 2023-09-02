Нужен акцент на управлении результатами – экономический обозреватель об инициативах Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экономический обозреватель Юрий Масанов прокомментировал основные направления работы для построения новой модели экономики Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Послании народу Касым-Жомарт Токаев озвучил следующие цели: нужно повысить уровень бюджетной самостоятельности регионов; передать на второй уровень бюджета дополнительные средства, чтобы снизить размер трансфертов в регионы: дать районным акимам право самостоятельно формировать бюджет; дать регионам возможности самим определять льготы по тем или иным местным налогам.

«Все эти инициативы я считаю правильными и полезными для экономики страны. Произошедшая несколько лет назад передача КПН от малого и среднего бизнеса из республиканского бюджета в местные бюджеты действительно дала хорошие результаты: акиматы стали напрямую заинтересованы в поддержке МСБ, а сами поступления КПН от этого бизнеса заметно выросли», - поддержал экономический обозреватель Юрий Масанов.

По его словам, децентрализация должна продолжаться. Большие объёмы налогов, которые остаются в регионах, дадут акиматам возможность с меньшими бюрократическими проволочками направлять деньги на развитие областей, городов и сёл.

«Кроме того, у них появляется больше заинтересованности поддерживать бизнес – ведь при такой системе доходы местного бюджета будут напрямую зависеть от самочувствия бизнеса на местах. Сейчас условному акиму области нередко приходится «выбивать» нужные региону деньги в виде трансфертов, и то их не всегда бывает достаточно для решения актуальных проблем. Теперь же ситуация может измениться, и от работы самих акимов будет зависеть, сколько средств будет в наличии на решение проблем граждан и бизнеса», – объяснил Юрий Масанов.

По его мнению, к нынешнему времени переход к «управлению результатами» далёк от завершения, однако именно этого курса стоит придерживаться.

«Если обратить внимания на тексты в СМИ, то до сих пор можно встретить сообщения о том, что в тех или иных есть аутсайдеры или лидеры по освоению бюджетов. Также никуда не делась ответственность чиновников за неосвоение бюджета. Кроме того, сама модель все еще построена так, что все стремятся осваивать бюджеты: иначе в следующем году дадут меньше денег», – подметил экономический обозреватель.

Эксперт добавил, что теперь есть возможность сразу внедрять систему мотивации, связанной с системой КПД.

«Это уже подразумевает переход к неким показателям КПД у государственных органов и отдельных руководителей. Да, это сложно и требует построения более гибкого бюджетного процесса. Но без этого создать стимулы для развития отраслей невозможно – даже самые инициативные лица, которые готовы брать на себя ответственность, не могут толком что-либо сделать из-за оглядки на существующие бюджетные правила.

Вместе с этим управлением результатами возможно сразу внедрять и систему мотивации, связанной с системой КПД. Благодаря этому процесс пойдет дальше, позволяя сократить коррупционные риски. Ведь зачем воровать из бюджета, если от результатов твоей работы напрямую будет зависит величина твоей легальной мотивации», – рассказал Масанов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в Послании народу озвучил инициативы в экономике страны и других отраслях. Полный текст можно прочитать по ссылке.