Нуждающуюся в пересадке органов казахстанку задержали в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гражданка Казахстана задержана в Турции. Ее обвиняют в подделке документов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поступившей от наших дипломатов информации, турецкие правоохранительные органы задержали нашу гражданку. Она приехала в Турцию для пересадки органов. По предварительным данным, она обвиняется в подделке документов. Следствие еще разберется. То есть, она указала донора в качестве родственника, а он оказался гражданином совсем другой страны. Поэтому она сейчас находится под стражей», - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства на брифинге для журналистов в МИД РК.

Айбек Смадияров уточнил, что консульство Казахстана держит произошедший случай на особом контроле.

«Уже нашли адвоката, с ее родными мы на постоянной связи. И сейчас ходатайствуем о том, чтобы ее перевели под подписку о невыезде в связи с состоянием ее здоровья», - сообщил Айбек Смадияров.



