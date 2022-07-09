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    Нуждающимся семьям раздали мясо в столице

    9 Июля 2022, 19:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в день праздника Курбан айт столичные волонтеры раздали мясо малообеспеченным семьям и нуждающимся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Курбан Айт - праздник, отмечаемый мусульманами всего мира через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан. В этот день мусульмане посещают мечеть, совершают специальный айт-намаз, навещают родственников. Также мусульмане приносят в жертву скот и оставляют часть мяса семье, треть - нуждающимся, а остальную часть мяса - родственникам или соседям, оказавшимся в трудной ситуации.

    Акиматом Нур-Султана, автоволонтерами, волонтерами МРЦ «Астана жастары» была организована раздача мяса малообеспеченным семьям и нуждающимся.

    «К празднику Курбан айт мы совместно с активной молодежью города Нур-Султана, жителями города, представителями районных акиматов, городских управлений в течение трех дней организуем раздачу мяса нуждающимся гражданам. В сегодняшнем мероприятии принимают участие волонтеры и автоволонтеры. Их общее количество превышает 500. Данное мероприятие проводится при поддержке акимата на постоянной основе в течение последних пяти лет», – сказал руководитель отдела Управления по вопросам молодежной политики Аян Ерментаев.

    Главная цель этого мероприятия – исполнение долга в священный праздник, помощь нуждающимся. Один из тех, кто причастен к этим благим делам – волонтер Дамир Айтымов.

    «Это мероприятие, приуроченное к празднованию Курбан айта, имеет большое значение. Часть жертвенного мяса мы раздаем малообеспеченным семьям и нуждающимся. Настроение отличное. Рад, что я здесь и участвую в благородном деле», - говорит волонтер Дамир Айтымов.

    Стоит отметить, что столичные волонтеры и на предыдущих праздниках раздали продовольственные корзины нуждающимся семьям.

    Напомним, что жертвоприношение в убойных пунктах, закрепленных в Нур-Султане, проходило с 8.00 до 18.00 часов. А также сделать это можно было онлайн через сайт Духовного управления мусульман Казахстана. Для убоя скота в столице определили 7 мест.

    В дни праздника Курбан айт круглосуточно работает Call-center «109» для получения информации о жертвоприношениях и по другим религиозным вопросам.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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