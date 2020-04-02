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    Нуждающимся семьям помогает АНК Карагандинской области

    2 Апреля 2020, 18:11

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Члены Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области помогают нуждающимся жителям региона. С начала введения в стране режима ЧП они раздали малоимущим семьям несколько тонн продуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Председатель филиала республиканского общественного объединения «Казахстанский конгресс татар и башкир» по Карагандинской области Шамиль Осин помог малоимущим семьям 12 тоннами продовольствия и овощей. А представители Таджикского этнокультурного объединения привезли продукты первой необходимости в центральный штаб мечети Әнет Баба.

    «В такое время, когда весь мир и наша страна переживают очень непростой период, важно проявить единство и солидарность. Эпидемия коронавируса представляет собой общую угрозу для всех нас, и она не выбирает нацию или религию. Мы, казахстанцы, являемся страной, пережившей множество испытаний. Не сомневаемся, что и в этот раз преодолеем трудности. В связи с ЧП в стране и объявленным карантином в Карагандинской области многие граждане не могут обеспечить себя самым необходимым», - сказали в АНК Карагандинской области.

    Также отметим, что волонтеры регионального штаба молодежного движения «Жаңғыру жолы» продолжают раздавать медицинские маски водителям общественного транспорта и организовывают горячее питание работникам скорой помощи. Маски шьют члены Совета матерей, и они же готовят обеды.

    «Эта работа будет продолжаться. Проявлять доброту в трудные времена - наш общий долг», - считают в АНК.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность АНК Общество
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