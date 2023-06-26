Нуждающиеся смогут заполнить онлайн заявку на получение жертвенного мяса на Курбан айт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О проведенной подготовительной работе по проведению ритуалов жертвоприношения в честь праздника Курбан айт рассказал на брифинге в СЦК директор фонда «Зекет» при ДУМК Максатбек Каиргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для проведения ритуалов жертвоприношения в честь праздника Курбан айт разработан проект Духовного управления мусульман Казахстана «QURBAN-2023». Проект «QURBAN-2023» реализуется в онлайн и офлайн форматах. В представительствах по республике процедуры жертвоприношения проводятся как в онлайн, так и в офлайн формате. А медресе и благотворительные учреждения принимают заказы на жертвоприношения и жертвенное мясо только в офлайн-формате», - сказал Максатбек Каиргалиев.

По данным ДУМК, в рамках проекта «QURBAN-2023» с 16 июня 2023 года запущен сайт qurban2023.kz для проведения ритуалов жертвоприношения в онлайн формате и раздачи жертвенного мяса нуждающимся. Для совершения жертвоприношения на указанном сайте желающий совершить пожертвование может оставить соответствующее заявление. Для этого необходимо зайти на сайт и следовать указанным инструкциям. Видеотчет о жертвоприношении будет отправлен на Whats App номер заказчика. Также нуждаюшиеся могут зарегистрироваться на сайте и заполнить онлайн заявку на получение жертвенного мяса. Жертвенное мясо будет доставлено волонтерами по указанному на сайте адресу нуждающимся, оставившим обращение.

В целях запуска сайта qurban2023.kz в региональные представительства были направлены письма, собраны сведения о специалистах ответственного штаба, а также введена стоимость скота по 20 представительствам по республике, проверены контактные телефоны ответственных специалистов, учетные счета Kaspi Gold, фамилии и инициалы для приема оплаты жертвоприношения заказчиком. Сайт работает регулярно. Проведены семинары для представителей по республике и специалистов, ответственных за ритуалы жертвоприношений. В настоящее время в сети WhatsApp открыт чат рабочей группы, состоящей из сотрудников головного офиса, представителей 20 представительств и 74 технических специалистов.

В ходе специальных выездов были проверены бойни и подготовительные работы к Курбан-айту в 8 регионах. В целях раздачи мяса нуждающимся в 20 представительствах проведена подготовительная работа по открытию мясоприемных пунктов. Подготовлены специальные столы и баннеры, отработана подготовительная работа мулл, которые будут совершать мольбу во время жертвоприношения, и персонала, принимающего мясо, а также волонтеров, доставляющих мясо нуждающимся.