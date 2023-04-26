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    Нуржан Изтлеуов  назначен акимом Тюлькубасского района Туркестанской области

    26 Апреля 2023, 19:07

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и маслихатом Тюлькубасского района, распоряжением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды Изтлеуов Нуржан Жаксылыкович назначен на должность акима Тюлькубасского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Нуржан Изтлеуов родился в 1975 году в Южно-Казахстанской области. Образование высшее. Окончил Южно-Казахстанский технический университет по специальности «Международные экономические отношения».

    Трудовую деятельность начал в Южно-Казахстанском областном филиале Народного Сберегательного банка, был начальником отдела Жамбылского областного и Тюлькубасского, Мактааральского районных филиалов. Также занимал руководящие должности в филиалах акционерных обществ «Экспресс Банк», «АТФ Банк» в Шымкенте.

    Шесть лет работал акимом сельского округа Кемербастау Тюлькубасского района, заместителем акима Тюлькубасского района.

    Был заместителем руководителя управления образования Туркестанской области.

    С 2020 года работал заместителем руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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