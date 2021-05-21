Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Нуржан Ашимбетов освобожден от должности акима Аксу

    21 Мая 2021, 23:58

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Нуржан Ашимбетов освобожден от должности акима города Аксу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

    «В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», подпунктами 9), 16) статьи 59 Закона РК от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан», Указом Президента РК от 29 марта 2002 года № 828 «О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти» распоряжением акима Павлодарской области Нуржан Кемерович Ашимбетов освобожден от должности акима города Аксу», - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

    Напомним, Нуржан Ашимбетов был назначен акимом города Аксу в январе 2021 года.


    Автор:

    Антон Гагарин

    Отставки Павлодарская область Акимат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Три новых овощехранилища появятся в Костанайской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая