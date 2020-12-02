Нуржан Альтаев исключен из партии «Nur Otan», прекращены полномочия депутата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нуржан Альтаев исключен из партии «Nur Otan», также прекращены его полномочия как депутата Мажилиса. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 7, пунктом 9 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», письмом партии «Nur Otan» от 30 ноября №SQ-0101-20/4253 и постановлением Бюро Политического совета филиала партии «Nur Otan» города Нур-Султана от 30 ноября 2020 года № 1 Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила прекратить полномочия депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Альтаева Нуржана Бауржановича в связи с постановлением Бюро Политического совета филиала партии «Nur Otan» города Нур-Султана от 30 ноября 2020 года № 1 об исключении его из рядов партии «Nur Otan», - говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии РК.

«Состоялось заседание Комитета партийного контроля партии «Nur Otan». На повестке один вопрос – о соблюдении Устава партии и Кодекса этики члена партии со стороны члена партии Н. Альтаева. По итогам заседания принято единогласное решение рекомендовать Бюро Политического совета филиала партии «Nur Otan» города Нур-Султана исключить Н. Альтаева из рядов партии с формулировкой в соответствующем постановлении: за совершение действий, дискредитирующих партию «Nur Otan» и наносящих ущерб ее интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию», - написал член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Павел Казанцев на своей странице в Facebook.

По его информации, Бюро Политсовета филиала партии столицы поддержало это рекомендацию, рассмотрело вопрос на соответствующем заседании и исключила Н. Альтаева из членов партии «Nur Otan».



