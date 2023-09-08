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    16:03, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Нурымбет Сактаганов назначен первым заместителем акима ВКО

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    Фото: gov.kz
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области назначен Нурымбет Сактаганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Нурымбет Сактаганов родился в 1970 году в Туркестанской области. Окончил Кызылординский государственный университет им.Коркыт Ата, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Восточно-Казахстанский государственный университет им.С. Аманжолова.

    Трудовую деятельность начал в 1992 году преподавателем средней школы 172 Сырдарьинского района Кызылординской области. В разные годы занимал ответственные руководящие должности на государственной службе, в том числе в таможенных органах.

    В 2007-2012 годы работал руководителем отдела планирования внешних источников инвестиций Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, заместителем председателя комитета миграции Министерства труда и социальной защиты, государственным инспектором Администрации Президента Республики Казахстан.

    В 2012-2021 годы работал заместителем акима Восточно-Казахстанской области, первым заместителем, акимом Уланского района и города Семей.

    С февраля 2021 года по июнь 2022 года работал в должности акима Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

    С 24 июня 2022 года до последнего назначения занимал должность заместителя акима Кызылординской области.


    Теги:
    Акимат Назначения Восточно-Казахстанская область
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