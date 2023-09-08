Нурымбет Сактаганов назначен первым заместителем акима ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области назначен Нурымбет Сактаганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурымбет Сактаганов родился в 1970 году в Туркестанской области. Окончил Кызылординский государственный университет им.Коркыт Ата, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Восточно-Казахстанский государственный университет им.С. Аманжолова.

Трудовую деятельность начал в 1992 году преподавателем средней школы 172 Сырдарьинского района Кызылординской области. В разные годы занимал ответственные руководящие должности на государственной службе, в том числе в таможенных органах.

В 2007-2012 годы работал руководителем отдела планирования внешних источников инвестиций Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, заместителем председателя комитета миграции Министерства труда и социальной защиты, государственным инспектором Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2012-2021 годы работал заместителем акима Восточно-Казахстанской области, первым заместителем, акимом Уланского района и города Семей.

С февраля 2021 года по июнь 2022 года работал в должности акима Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

С 24 июня 2022 года до последнего назначения занимал должность заместителя акима Кызылординской области.