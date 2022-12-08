Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Нурторе Жусип возглавил комитет по социально-культурному развитию и науке Сената

    8 Декабря 2022, 10:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Нурторе Жусип назначен председателем комитета по социально-культурному развитию и науке Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На должность председателя комитета по социально-культурному развитию и науке мы предлагаем Нурторе Жусипа. Он начинал свою трудовую деятельность в Павлодарской области в редакции газеты, окончил Казахский национальный университет, работал в разных изданиях, был редактором газеты, является деятелем казахской журналистики, с 2019 года - депутат Сената и член этого комитета», - сказала депутат Динар Нукетаева на пленарном заседании Сената.

    Нурторе Байтелесович Жусип родился 29 апреля 1961 года в поселке Кердели Чиелийского района Кызылординской области. В 1984 году окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. Кирова

    С 2017 года - член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан

    Автор книг: «Біз кімнен кембіз?» (2001), «Қазақтың қызы» (2004), «Елес пен белес» (2006), «Мың құмырсқа және Біз».

    Трудовой путь начал журналистом агропромышленного отдела Павлодарской областной газеты «Сары Арка самалы». В этой газете работал заведующим отделом транспорта и коммуникаций, заместителем главного редактора.

    С 1990 по 1996 годы — старший корреспондент, заместитель главного редактора по экономическим вопросам республиканской газеты «Егемен Казакстан».

    С 1996 по 2002 годы — главный редактор газет «Жас Алаш», «Ак жол Казахстан», «Егемен Казахстан», «Астана Хабары».

    С 2008 года по настоящее время — главный редактор республиканской общественно-политической ежедневной газеты «AIQYN».

    12 августа 2019 года Указом Президента Республики Казахстан назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

    Член партии «AMANAT».


    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сенаторы Казахстана и России обсудили вопросы сотрудничества
    Арман Кашкинбеков возглавил Наццентр государственной научно-технической экспертизы
    Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
    Габидулла Оспанкулов назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК
    Популярное
    1 Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
    2 Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК
    3 Какие уроки извлекли из ЧП в Экибастузе, рассказал Роман Скляр
    4 Габидулла Оспанкулов назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК
    5 Насколько повысят зарплаты врачам и учителям в 2023 году в Алматы
    Новости партнеров