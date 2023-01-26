Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Нурторе Жусип стал председателем комитета по социально-культурному развитию и науке

    26 Января 2023, 11:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нурторе Жусип возглавил Комитет по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Нурторе Байтелесович Жусип (29 апреля 1961; Чиилийский район, Кызылординской области, Казахская ССР, СССР) — казахский журналист, общественный деятель. Главный редактор республиканская общественно-политическая ежедневная газета «AIQYN» (с 2008). академик Академии журналистов Республики Казахстан, заслуженный деятель Казахстана (2016).

    Нурторе Жусип родился 29 апреля 1961 года в поселке Кердели Чиелийского района, Кызылординской области.

    В 1984 году окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. Кирова

    С 2017 года является членом Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан.

    Автор книг: «Біз кімнен кембіз?» (2001), «Қазақтың қызы» (2004), «Елес пен белес» (2006), «Мың құмырсқа және Біз».

    Трудовую деятельность начал журналистом агропромышленного отдела Павлодарской областной газеты «Сары Арка самалы». В этой газете работал заведующим отделом транспорта и коммуникаций, заместителем главного редактора.

    С 1990 по 1996 годы — старший корреспондент, заместитель главного редактора по экономическим вопросам республиканской газеты «Егемен Казакстан».

    С 1996 по 2002 годы — главный редактор газет «Жас Алаш», «Ак жол Казахстан», «Егемен Казахстан», «Астана Хабары».

    С 2008 года по настоящее время — главный редактор республиканская общественно-политическая ежедневная газета «AIQYN».

    12 августа 2019 года указом президента Республики Казахстан, назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан

    Член партии «AMANAT».

    С 8 декабря 2022 года - председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Али Бектаев возглавил комитет Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий
    Султанбек Макежанов стал главой комитета Сената по финансам и бюджету
    Суиндик Алдашев избран председателем комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству
    Андрей Лукин в Сенате возглавил Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам
    Популярное
    1 За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе
    2 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
    3 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
    4 Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    5 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
    Новости партнеров