Нурторе Жусип стал председателем комитета по социально-культурному развитию и науке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нурторе Жусип возглавил Комитет по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурторе Байтелесович Жусип (29 апреля 1961; Чиилийский район, Кызылординской области, Казахская ССР, СССР) — казахский журналист, общественный деятель. Главный редактор республиканская общественно-политическая ежедневная газета «AIQYN» (с 2008). академик Академии журналистов Республики Казахстан, заслуженный деятель Казахстана (2016).

Нурторе Жусип родился 29 апреля 1961 года в поселке Кердели Чиелийского района, Кызылординской области.

В 1984 году окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. Кирова

С 2017 года является членом Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан.

Автор книг: «Біз кімнен кембіз?» (2001), «Қазақтың қызы» (2004), «Елес пен белес» (2006), «Мың құмырсқа және Біз».

Трудовую деятельность начал журналистом агропромышленного отдела Павлодарской областной газеты «Сары Арка самалы». В этой газете работал заведующим отделом транспорта и коммуникаций, заместителем главного редактора.

С 1990 по 1996 годы — старший корреспондент, заместитель главного редактора по экономическим вопросам республиканской газеты «Егемен Казакстан».

С 1996 по 2002 годы — главный редактор газет «Жас Алаш», «Ак жол Казахстан», «Егемен Казахстан», «Астана Хабары».

С 2008 года по настоящее время — главный редактор республиканская общественно-политическая ежедневная газета «AIQYN».

12 августа 2019 года указом президента Республики Казахстан, назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан

Член партии «AMANAT».

С 8 декабря 2022 года - председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК.

Фото: senate.parlam.kz



