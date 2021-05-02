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    Нурсултан Назарбаев: Взаимно обогащая наши культуры, мы укрепляем нравственность и духовность

    2 Мая 2021, 08:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    Поздравление Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Пасхи

    Дорогие соотечественники!

    Сердечно поздравляю вас с праздником Пасхи!

    Этот день является значимым и торжественным для всех казахстанцев, независимо от их вероисповедания. Ведь за 30 лет независимости доброй традицией стало с таким же почтением и уважением отмечать и другие религиозные праздники народов нашей страны.

    Взаимно обогащая наши культуры, мы укрепляем нравственность и духовность нашего общества. Истинным богатством для всех нас стали мир и духовное согласие, царящие в Казахстане.

    Миролюбие и толерантность казахстанцев являются сегодня основой созидания гармоничного государства, где чтят и уважают такие абсолютные ценности, как милосердие, справедливость и единство.

    В этот светлый праздник желаю всем мира, добра и благополучия!


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Религия Первый Президент - Елбасы
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