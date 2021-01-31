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    14:17, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким Михаила Дорофеева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Первый Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной известного казахстанского журналиста, главного редактора информационно-аналитического интернет-портала Informburo.kz Михаила Дорофеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на elbasy.kz

    «Он был профессионалом своего дела, обладал большим опытом работы. Являлся лауреатом премии Президента Республики Казахстан в области СМИ, академиком Академии журналистики, был членом Национального совета общественного доверия.

    Михаил Дорофеев внес существенный вклад в развитие отечественной медийной сферы, способствовал внедрению новых стандартов качества и профессионализма», - говорится в телеграмме.


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы Главная СМИ
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