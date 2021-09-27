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    Нурсултан Назарбаев встретился со спикером Великого национального собрания Турции

    27 Сентября 2021, 16:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился со спикером Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

    В ходе встречи Первый Президент Казахстана пожелал М. Шентопу продуктивных переговоров на предстоящем юбилейном пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств в Туркестане.

    Елбасы отметил динамику развития взаимоотношений между Казахстаном и Турцией за 30 лет и попросил М. Шентопа передать наилучшие пожелания Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

    «С первых дней независимости я работаю во благо развития казахстанско-турецкого сотрудничества. Сейчас наши отношения развиваются динамично. Мы с Президентом Эрдоганом находимся в постоянном контакте», - сказал Первый Президент Казахстана.

    В свою очередь, М. Шентоп выразил признательность за теплый прием и передал Елбасы слова приветствия Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Автор:

    Турция Первый Президент - Елбасы
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