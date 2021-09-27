Нурсултан Назарбаев встретился со спикером Великого национального собрания Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился со спикером Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе встречи Первый Президент Казахстана пожелал М. Шентопу продуктивных переговоров на предстоящем юбилейном пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств в Туркестане.

Елбасы отметил динамику развития взаимоотношений между Казахстаном и Турцией за 30 лет и попросил М. Шентопа передать наилучшие пожелания Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

«С первых дней независимости я работаю во благо развития казахстанско-турецкого сотрудничества. Сейчас наши отношения развиваются динамично. Мы с Президентом Эрдоганом находимся в постоянном контакте», - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь, М. Шентоп выразил признательность за теплый прием и передал Елбасы слова приветствия Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.