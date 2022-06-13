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    Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным

    13 Июня 2022, 11:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    В ходе дружеской встречи Первый Президент Казахстана и Президент России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами. Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога.

    Стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Первый Президент - Елбасы
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