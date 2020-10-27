Нурсултан Назарбаев встретился с вице-премьером, министром по делам Президента ОАЭ

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Елбасы, Председатель Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына» Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем Премьер-Министра, министром по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы экономического сотрудничества. Стороны с удовлетворением отметили достигнутые в ходе недавнего визита Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина договоренности по реализации инвестиционных проектов на сумму свыше 6 миллиардов долларов США.

Кроме того, Елбасы Нурсултан Назарбаев и шейх Мансур обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере культуры и туристической отрасли.

В завершение стороны обменялись мнениями относительно актуальных вопросов региональной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Казахстан и ОАЭ согласовали инвестпроекты на 6,1 миллиарда долларов.