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Нурсултан Назарбаев встретился с Верховным имамом Аль-Азхара
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев встретился с Верховным имамом Аль-Азхара Шейхом Ахмадом ат-Тайебом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства поприветствовал Верховного имама и отметил, что участие гостей такого высокого уровня в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий имеет важное значение для Казахстана.
«С университетом «Аль-Азхар» нас связывают давние отношения, мы с знакомы с деятельностью его ученых. Уверен, что Ваше участие в Съезде будет большим вкладом в наше общее дело», - сказал Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь Шейх Ахмад ат-Тайеб поблагодарил Президента Казахстана за приглашение принять участие в работе форума.
«Со времени моего первого визита в Казахстан ваша столица Астана очень преобразилась. Здесь появилось много красивых зданий», - сказал религиозный деятель.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития межконфессионального диалога.
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