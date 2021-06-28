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    17:18, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев встретился с Валентиной Матвиенко

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Елбасы отметил важность дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Россией по всем направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    – Россия не только наш добрый сосед, но и стратегический партнер. Ваш визит – это не только развитие межпарламентских связей, но и укрепление межгосударственных отношений, - сказал Первый Президент Казахстана.

    Валентина Матвиенко поздравила Нурсултана Назарбаева с предстоящим праздником 6 июля – Днем столицы и отмечаемым в текущем году 30-летием независимости Казахстана.

    – Искренне поздравляю Вас с предстоящим праздником – Днем города. Вы имеете самое непосредственное отношение к созданию новой столицы молодого Казахстана. В этом году отмечается 30-летие независимости государства. Эти 30 лет пролетели как один миг. Сегодня Казахстан – это одно из самых эффективных государств на постсоветском пространстве. Вы создали независимую суверенную страну с развитыми государственными институтами и цивилизованной рыночной экономикой. Пройден эффективный путь, и сегодня Казахстан является уважаемым в мировом сообществе государством со своим именем, своим лицом, своей внутренней и внешней политикой, - сказала Председатель Совета Федерации.

    Валентина Матвиенко особо подчеркнула роль Елбасы в становлении и развитии казахстанско-российских отношений.

    – Вы всегда были твердым последователем выстраивания российско-казахстанских отношений. Поскольку это отвечало стратегическим, геополитическим и национальным интересам Казахстана. Благодаря Вашим усилиям мы прошли эффективный путь выстраивания межгосударственных отношений, и создали, тем самым, самую эффективную модель взаимовыгодного, равноправного, взаимоуважительного сотрудничества, - сказала Председатель Совета Федерации.


    Теги:
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