Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Елбасы

    Нурсултан Назарбаев встретился с руководством компании Glencore International AG

    1 Июля 2021, 18:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы поблагодарил руководителя компании Glencore International AG Айвана Глазенберга за вклад в развитие казахстанской горнодобывающей отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    Первый Президент Казахстана отметил эффективную работу предприятия ТОО «Казцинк», генеральным инвестором которого является Glencore International AG.

    – Успешно проработав порядка 20 лет, Вы покидаете пост главы компании. Наше эффективное сотрудничество обеспечивало существенные отчисления в бюджет государства. За это время производственные показатели компании значительно увеличились, - сказал Нурсултан Назарбаев.

    Елбасы также подчеркнул, что предприятие ТОО «Казцинк» принимает активное участие в решении экологических и социальных проблем региона.

    – В нынешних тяжелых условиях, вызванных пандемией, просим продолжить поддерживать людей, обеспечив сохранность рабочих мест и решение социальных вопросов. В целом, по этому направлению Ваша компания является одной из ведущих в стране, - сказал Первый Президент Казахстана.

    В свою очередь А.Глазенберг выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за оказываемую поддержку работникам горнодобывающей отрасли и созданный за годы независимости благоприятный инвестиционный климат в стране.

    – Казахстан является одной из самых надежных и безопасных стран для инвесторов в горнодобывающей отрасли. В отличие от многих стран, где работает Glencore, Казахстан – это стабильность законодательства для инвесторов, стабильность налогового режима, надежный и предсказуемый политический режим. В Чили – налоги меняются, в Перу – налоги меняются, в Африке – постоянно все меняется, даже в Австралии происходят изменения. В Казахстане понятные, простые и неизменные правила. Это позволяет спокойно работать и расширять инвестиции, - сказал А.Глазенберг.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Промышленность Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Костанайские автозаводы выпускают почти 61% автомобилей в РК
    На 14,1% выросло промышленное производство в этом году в области Жетысу
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу