Нурсултан Назарбаев встретился с руководством компании Glencore International AG

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы поблагодарил руководителя компании Glencore International AG Айвана Глазенберга за вклад в развитие казахстанской горнодобывающей отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Первый Президент Казахстана отметил эффективную работу предприятия ТОО «Казцинк», генеральным инвестором которого является Glencore International AG.

– Успешно проработав порядка 20 лет, Вы покидаете пост главы компании. Наше эффективное сотрудничество обеспечивало существенные отчисления в бюджет государства. За это время производственные показатели компании значительно увеличились, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы также подчеркнул, что предприятие ТОО «Казцинк» принимает активное участие в решении экологических и социальных проблем региона.

– В нынешних тяжелых условиях, вызванных пандемией, просим продолжить поддерживать людей, обеспечив сохранность рабочих мест и решение социальных вопросов. В целом, по этому направлению Ваша компания является одной из ведущих в стране, - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь А.Глазенберг выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за оказываемую поддержку работникам горнодобывающей отрасли и созданный за годы независимости благоприятный инвестиционный климат в стране.

– Казахстан является одной из самых надежных и безопасных стран для инвесторов в горнодобывающей отрасли. В отличие от многих стран, где работает Glencore, Казахстан – это стабильность законодательства для инвесторов, стабильность налогового режима, надежный и предсказуемый политический режим. В Чили – налоги меняются, в Перу – налоги меняются, в Африке – постоянно все меняется, даже в Австралии происходят изменения. В Казахстане понятные, простые и неизменные правила. Это позволяет спокойно работать и расширять инвестиции, - сказал А.Глазенберг.