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Нурсултан Назарбаев встретился с Реджепом Эрдоганом
15 Октября 2019 18:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК- Елбасы.
Новости по темеЕлбасы Нурсултан Назарбаев принял участие в 7-ом заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев награждён Высшим Орденом Тюркского мира Нурсултан Назарбаев встретился с Ильхамом Алиевым
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы процесса интеграции стран Тюркского мира.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильного развития государств евразийского континента.
Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Турция, Первый Президент - Елбасы,
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