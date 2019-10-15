Нурсултан Назарбаев встретился с Реджепом Эрдоганом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК- Елбасы.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы процесса интеграции стран Тюркского мира.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильного развития государств евразийского континента.



