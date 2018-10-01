Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прибытии на церемонию открытия 12-го Саммита Форума «Азия - Европа» (АСЕМ) Президент Казахстана встретился с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства подчеркнул, что со времени установления дипломатических отношений между двумя странами прошло 26 лет, в течение которых сформирована вся необходимая договорно-правовая база.

«Я уверен, что благодаря сегодняшней встрече казахстанско-французские связи выйдут на новый уровень. В нашей стране работают десятки французских компаний, объем взаимного товарооборота может достичь 5 млрд долларов США», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Э.Макрон поприветствовал Главу государства и отметил символичность проведения встречи в год 10-летия заключения Договора о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Францией.

«Господин Президент, мне вдвойне приятно познакомиться с Вами, поскольку это наша первая совместная встреча с момента моего вступления в должность. Я надеюсь обсудить с Вами целый ряд вопросов и услышать Вашу точку зрения», - сказал Президент Франции.

В ходе продолжительной встречи, которая прошла в доверительной атмосфере, были обсуждены вопросы двусторонних отношений, а также состоялся открытый обмен мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.

Фото: akorda.kz