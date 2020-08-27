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    Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Сената

    27 Августа 2020, 16:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    В ходе встречи были обсуждены итоги региональных поездок депутатов Сената и план работы верхней палаты на предстоящую сессию.

    Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Маулен Ашимбаев обменялись мнениями по вопросам законодательного обеспечения инициатив, направленных на повышение уровня социально-экономического развития страны.

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